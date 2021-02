Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme retournement de situation pour la succession de Villas-Boas ?

Publié le 3 février 2021 à 19h15 par B.C.

À la recherche d’un nouvel entraîneur pour l’OM, Pablo Longoria multiplie les pistes pour rapidement parvenir à ses fins. Rafael Benitez est notamment dans le viseur de la direction mais se montre réticent à l'idée de débarquer en cours de saison selon nos informations. Mais en Italie, on prend ce dossier au sérieux...

Alors qu’André Villas-Boas a été mis à pied ce mardi par l’OM après avoir annoncé à la presse sa démission, Pablo Longoria s’active pour mettre la main sur un nouvel entraîneur, mais la tâche du head of footbal l marseillais n’est pas aisée. Comme vous l’a expliqué le10sport.com, Maurizio Sarri, Lucien Favre et Rafael Benitez ne sont pas emballés par une arrivée à l’OM en cours de saison. Ce mercredi, les noms de Jorge Sampaoli (Atlético Mineiro) et Abel Ferreira (Palmeiras) sont apparus pour prendre la relève d’André Villas-Boas. L’incertitude est donc totale concernant le futur coach de l’OM, d’autant qu’un média italien apporte une nouvelle information étonnante sur le sujet.

En Italie, la piste Rafa Benitez continue de faire parler