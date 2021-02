Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman aurait pris une décision retentissante pour Dembélé !

Publié le 3 février 2021 à 12h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Ousmane Dembélé devrait négocier avec le Barça pour prolonger lors de ce semestre. Alors que son numéro 11 affiche une excellente forme cette saison, Ronald Koeman aurait donné son aval pour renouveler son bail. Toutefois, les discussions devraient débuter en fonction du retard des élections présidentielles du FC Barcelone.

Arrivé du Borussia Dortmund à l'été 2017, Ousmane Dembélé a vécu des débuts plus que difficiles au FC Barcelone. Peu épargné par les pépins physiques, le champion du monde français n'a pas encore démontré toute l'étendue de son talent en Catalogne. Alors qu'il semble avoir laissé derrière lui ses problèmes de blessure, Ousmane Dembélé retrouve de sa superbe cette saison et enchaine les bonnes performances sous la houlette de Ronald Koeman. Et ses efforts pourraient très vite être récompensés.

Koeman aurait dit «oui» pour la prolongation de Dembélé