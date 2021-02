Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman a un gros regret avec Luis Suarez…

Publié le 3 février 2021 à 4h45 par T.M.

Ne regrettant pas d’avoir poussé Luis Suarez vers la sortie, Ronald Koeman aurait toutefois aimé que les choses se passent différemment pour l’ancien buteur du FC Barcelone, en pleine réussite à l’Atlético de Madrid.

A l’été, la première grosse décision de Ronald Koeman au FC Barcelone a été de se séparer de Luis Suarez. Poussé vers la sortie, l’Uruguayen rayonne désormais à l’Atlético de Madrid, où il enchaine les buts. Dans le même temps, le Barça éprouve de grosses difficultés dans le secteur offensif, n’ayant notamment pas réussi à remplacer El Pistolero. Koeman regrette-t-il alors son choix avec Luis Suarez ? Pour The Athletic , le Néerlandais a répondu que non, bien qu’il aurait aimé ne pas renforcer un rival direct en Liga.

« Il aurait été préférable que Luis Suarez signe pour la Juventus »