Mercato - OM : Longoria s’est fait recaler par un joueur de Ligue 1 !

Publié le 3 février 2021 à 4h15 par A.M.

En quête d'un latéral droit afin de concurrencer Hiroki Sakai, l'OM a bien tenté d'attirer Kenny Lala, comme l'ancien joueur de Strasbourg le révèle.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM a relancé récemment la piste menant à Kenny Lala. Et pour cause, le club phocéen était en quête d'un latéral droit afin de concurrencer Hiroki Sakai et le contrat du joueur de Strasbourg s'achevait en juin prochain. Finalement, Kenny Lala, s'est finalement engagé à l'Olympiakos ces dernières heures alors que l'OM a obtenu le prêt de Pol Lirola. Mais comme il l'assure lui-même, Kenny Lala a bien été en contact avec l'OM.

Lala a recalé l'OM