Mercato - PSG : Ce constat de Pierre Ménès sur la prolongation de Neymar !

Publié le 4 février 2021 à 1h15 par H.G.

Alors que Neymar est annoncé proche de prolonger son contrat au PSG, Pierre Ménès estime que le Brésilien ne fait un choix par défaut en restant dans la capitale française.

L’issue du feuilleton Neymar serait imminente pour le PSG ! En effet, à en croire les informations de Marcelo Bechler, l’international brésilien se serait entendu avec sa direction sur les contours d’une prolongation de quatre ans. La signature de ce nouveau contrat pourrait même intervenir cette semaine à en croire les informations du journaliste brésilien. Cependant, tandis que tout indique désormais que la prolongation de Neymar est imminente, certains observateurs estiment que le joueur qui soufflera ses 29 bougies le 5 février prochain effectue un choix par défaut en restant au PSG, aucun club ne semblant en mesure de le recruter financièrement.

« Je vois dans son implication qu’il est beaucoup plus heureux à Paris »