Mercato - PSG : Une officialisation imminente pour Neymar ? La réponse !

Publié le 3 février 2021 à 21h15 par H.G.

Actuellement sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2022, Neymar devrait bel et bien prolonger son bail au sein du club de la capitale.

Le feuilleton Neymar est sur le point de se clôturer ! En effet, Marcelo Bechler a annoncé ce mardi que l’international brésilien allait prochainement signer une prolongation de quatre ans au PSG, son bail actuel expirant le 30 juin 2022. Plus encore, le journaliste brésilien a annoncé que la signature de ce nouvel engagement pourrait intervenir dès cette semaine, tout en affirmant que l’officialisation pourrait éventuellement intervenir dans la foulée. Cependant, il semblerait que cette annonce tant attendue du PSG prenne finalement un peu plus de temps…

Une affaire de jours, voire de semaines !