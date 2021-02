Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jesé lâche une bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 4 février 2021 à 9h45 par T.M.

Ancien joueur du PSG, Jesé l’assure : Kylian Mbappé veut aller au Real Madrid. De quoi rajouter un peu plus d’huile sur le feu dans ce feuilleton brulant.

Alors que Leonardo aurait quasiment réglé la prolongation de Neymar, qui devrait signer un nouveau contrat de 4 ans avec le PSG, la priorité va désormais être de fixer l’avenir de Kylian Mbappé. Toutefois, pour le Français, cela est très incertain. Dernièrement, l’attaquant de 22 ans avait confié être en pleine réflexion. Devant prendre une décision très importante, Mbappé va soit prolonger au PSG, soit s’en aller et tous les regards se tournent notamment vers le Real Madrid. Et alors que tout le monde attend le choix du joueur de Mauricio Pochettino, Jesé est venu lâcher une grande confidence dans ce feuilleton.

« Mbappé a énormément envie d’aller au Real Madrid »