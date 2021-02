Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, prolongation… Pierre Ménès prend position pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 4 février 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que Neymar pourrait très prochainement prolonger son contrat au PSG, Pierre Ménès estime que cela s’avère être un signe fort envoyé à Kylian Mbappé.

L’avenir de Neymar semble s’écrire au PSG, et ce pour le long terme ! En effet, il est annoncé depuis ce mardi que l’international brésilien aurait trouvé un accord avec sa direction sur les contours d’une prolongation quatre ans, et ce à un an et demi du terme de son contrat. S’il reste maintenant à atteindre l’officialisation, cela signifie donc que Leonardo a bouclé l’un de ses deux principaux dossiers de la saison 2020/2021. Après Neymar, le directeur sportif du PSG va en effet pouvoir s’atteler à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, qui expirera le 30 juin 2022.

« Dans le cadre de la prolongation de Mbappé, le fait que Neymar reste est un vrai signal »