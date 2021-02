Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid passe à l’action pour le transfert de Mbappé !

Publié le 4 février 2021 à 5h15 par T.M.

Devant trouver de l’argent pour Kylian Mbappé, le Real Madrid va devoir vendre. Et l’opération dégraissage pourrait commencer avec Vinicius Jr.

Le Real Madrid a-t-il l’argent nécessaire pour assumer le transfert de Kylian Mbappé et lui offrir un salaire conséquent ? Ces dernières semaines, du côté de l’Espagne, on en doute. En effet, la Casa Blanca n’est également pas épargnée par la crise liée au coronavirus et à cause de l’énorme manque à gagner, les caisses sont loin d’être remplies, ce qui pourrait poser problème au moment de convaincre le PSG pour Mbappé. Pour remédier à cela, le Real Madrid va devoir trouver des liquidités et cela va passer par certaines grosses ventes durant le prochain mercato estival.

Le Real Madrid cherche de l’argent