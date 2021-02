Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En coulisse, une opération colossale se profilerait pour Mbappé !

Publié le 4 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Grâce à son nouvel accord avec Nike, Liverpool pourrait bien avoir à disposition les fonds nécessaires pour faire une approche concrète auprès du PSG pour le transfert de Kylian Mbappé.

Alors que Kylian Mbappé est sous contrat jusqu’en juin 2022, le PSG pourrait bien être contraint de se séparer de son numéro 7 l’été prochain si aucun accord ne venait à être trouvé concernant une éventuelle prolongation de contrat. Le 22 janvier dernier, que ce soit au micro de Canal+ ou de Téléfoot La Chaîne , Mbappé a clairement fait savoir qu’il voulait un projet gagnant pour sceller son avenir au PSG. Ces dernières semaines ne laissent pas spécialement entendre qu’un terrain d’entente devrait rapidement être trouvé avec le clan Mbappé contrairement à Neymar dont l’officialisation de sa prolongation devrait avoir lieu cette semaine. De quoi permettre à Liverpool de se mettre à rêver du transfert de Kylian Mbappé.

LeBron James, Nike… Comment Liverpool peut s’offrir Mbappé