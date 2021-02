Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouvel échec à prévoir pour la succession de Villas-Boas ?

Publié le 4 février 2021 à 8h30 par T.M.

Ces dernières heures, le nom d’Abel Ferreira est également apparu pour venir entraîner l’OM. Cependant, Pablo Longoria pourrait bien se heurter à un mur pour l’entraîneur de Palmeiras.

A 42 ans, Abel Ferreira vient tout juste de remporter la Copa Libertadores avec Palmeiras. Un succès retentissant qui pourrait bien lui ouvrir de nouvelles portes. Et l’une d’elles pourrait se nommer l’OM. En effet, sur la Canebière, en plein divorce avec André Villas-Boas, Pablo Longoria est à la recherche d’un nouvel entraîneur. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le « Head of Football » phocéen a déjà essuyé un échec avec Maurizio Sarri, Lucien Favre et Rafael Benitez. Une liste d’échecs à laquelle pourrait également s’ajouter Abel Ferreira.

Un dossier compliqué