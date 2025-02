«Surcoté» : Il annonce la fin de l’arnaque au RC Lens !

La rédaction

Avec sa défaite face à Nantes ce dimanche, le RC Lens a signé son troisième revers consécutif en Ligue 1. Des résultats très décevants qui devraient pousser le coach lensois, Will Still, vers la sortie, selon Stéphane Pauwels. Le RC Lens devra absolument redresser la barre dans les prochaines semaines.

Le RC Lens s'est incliné ce dimanche, au stade de la Beaujoire, sur la pelouse du FC Nantes. Une défaite 3 buts à 1 avec un contenu très décevant qui acte un troisième revers de rang en Ligue 1 (après ceux face à Strasbourg (2-0) et Nice (2-0)). Des mauvais résultats qui pourraient remettre en cause le statut de Will Still, coach des Sang et Or depuis juin 2024.

« Coach surcoté ! »

Stéphane Pauwels, ancien recruteur devenu journaliste, ne s'est pas retenu à propos de Will Still. « On va en parler du coach Still ? L’effet com et beuglante au bord du terrain, cela est éphémère. L’ego du coach : quand il gagne, c’est lui, et quand il perd, ce sont les autres. Reims l’avait compris et ils l’ont viré, ce sera idem à Lens ! Coach surcoté ! Lui donner Lens fut un miracle ! » peut-on lire sur son compte X.

Les prochains matchs du RC Lens

Le RC Lens va essayer d'inverser la tendance avec ses prochaines échéances en Ligue 1, mais cela s'annonce être une tâche compliquée. Après la réception du Havre, les Lensois enchaîneront des confrontations face à l'OM, Rennes et Lille. Un enchaînement probablement décisif pour la suite de la saison du RC Lens.