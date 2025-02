Malheureuse au PSG, cette star demande son départ

Alexis Brunet

Cette saison, Achraf Hakimi est l’un des hommes de base du PSG. Le Marocain a marqué un doublé contre l’OL dimanche soir et prouve qu’il peut souvent faire la différence devant. Pourtant, le club de la capitale aurait pu perdre le latéral gauche il y a deux ans, car ce dernier était malheureux à Paris.

Dimanche soir, le PSG a eu chaud contre l’OL. Sur la pelouse du Groupama Stadium, les Parisiens ont bien cru qu’ils allaient avoir une fin de match facile, mais Rayan Cherki en tête a bien failli gâcher la fête. Finalement, les joueurs de Luis Enrique se sont bien imposés (2-3), notamment grâce à un très bon Achraf Hakimi.

Hakimi fait une très grande saison

Face à l’OL, Achraf Hakimi n’a pas qu'épaté défensivement, mais surtout offensivement. Le latéral y est allé de son doublé, ce qui porte donc son total à cinq buts cette saison, plus dix passes décisives. Des statistiques qui font de lui l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique et surtout un élément essentiel du dispositif tactique du PSG.

Hakimi aurait pu quitter le PSG il y a deux ans

Aujourd’hui, Achraf Hakimi fait donc le bonheur du PSG, mais il aurait pu en être tout autrement. En effet, selon les informations du journal espagnol AS, le Marocain a pensé à quitter Paris il y a deux ans, fatigué par des problèmes internes et des guerres d’égo. On lui prêtait même l’intention de retourner au Real Madrid, mais cela n’est, pour le PSG, heureusement pas arrivé.