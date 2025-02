Yamal - Haaland : Une offre monumentale arrive !

Alexis Brunet

Dernièrement, Lamine Yamal a indiqué qu’il devrait prochainement prolonger son contrat, qui prend actuellement fin en juin 2026. Cela ne devrait toutefois pas décourager les prétendants du Barcelonais, qui seraient prêts à faire des folies pour lui. Plusieurs cadors anglais seraient sur les rangs et pourraient même lui offrir un contrat comme celui d’Erling Haaland à Manchester City.

Actuellement, Lamine Yamal fait partie des meilleurs attaquants de la planète, alors qu’il n’a que 17 ans. Le FC Barcelone est bien conscient de cela et il souhaite donc prolonger le contrat de son crack jusqu’en 2030 alors qu’il prend pour le moment fin en juin 2026. Les négociations seraient d’ailleurs très avancées.

Un contrat à la Haaland pour Yamal ?

Malgré une possible prolongation au FC Barcelone, de nombreux clubs ne lâchent pas Lamine Yamal. Selon les informations de Mundo Deportivo, le joueur de 17 ans plaît notamment à plusieurs cadors anglais. Les deux Manchester et Liverpool seraient les plus intéressés. Une offre comme celle faite par les Skyblues à Erling Haaland, avec un contrat très long et un salaire très important, pourrait d’ailleurs être formulée au Barcelonnais.

Yamal déjà décisif 27 fois cette saison

Lamine Yamal n'a donc que 17 ans, mais il est déjà titulaire dans l'un des plus grands clubs du monde. En plus d'être titulaire, l'attaquant répond présent à travers ses statistiques. Depuis le début de la saison, il a déjà inscrit 11 buts, tout en délivrant 16 passes décisives. Grâce à ses performances, le champion d'Europe fait partie des joueurs les plus valorisés du monde, car Transfermarkt l'évalue à 180M€.