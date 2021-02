Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme déception de Dele Alli après son transfert avorté !

Publié le 4 février 2021 à 10h15 par T.M.

A l’instar de l’été dernier, Dele Alli a encore vu son prêt au PSG capoter durant ce mercato hivernal. De quoi passablement énerver le joueur de Tottenham.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Dele Alli était la grande priorité de Mauricio Pochettino durant ce mois de janvier. L’entraîneur du PSG souhaitait retrouver son ancien joueur à Tottenham et lui permettre ainsi de relancer sa carrière, lui qui n’entre pas dans les plans de José Mourinho. Intéressé depuis l’été dernier par le Britannique, Leonardo avait avec Pochettino un atout en plus pour tenter de convaincre Daniel Levy, patron des Spurs. Et si le directeur sportif du PSG a tenté jusqu’au dernier moment, cela ne s’est pas concrétisé. Au grand dam de l’entraîneur argentin, mais aussi de Dele Alli.

Dele Alli remonté !