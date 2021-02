Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Mourinho dans le dossier Dele Alli !

Publié le 3 février 2021 à 20h15 par La rédaction

Longtemps attendu comme la recrue prioritaire du PSG, Dele Alli a finalement été retenu par Tottenham. José Mourinho, qui ne semblait plus l'intégrer dans ses plans jusqu'à maintenant, semble avoir changé sa position.

De véritable piste prioritaire pour Mauricio Pochettino à dossier impossible à conclure, le feuilleton Dele Alli s'est finalement achevé sur un échec pour le Paris Saint-Germain, qui n'est pas parvenu à s'offrir ses services avant la fin du mercato. Ce n'est pas faute d'avoir essayé pourtant puisque Leonardo aurait bel et bien fait le forcing pour signer le joueur dans le cadre d'un prêt de 18 mois, comme le10sport.com le soulignait le 26 décembre dernier. Sauf que, même si le milieu offensif ne faisait plus vraiment l’unanimité aux yeux de José Mourinho, le clan des Spurs s'est montré réticent à l'idée de le laisser partir. Maintenant que le mercato d'hiver est terminé et que Dele Alli n'a pas rejoint le PSG, le technicien portugais s'est exprimé sur la situation de l'international anglais.

«On a trouvé un terrain d'entente»