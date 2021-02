Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino se prononce sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 4 février 2021 à 10h10 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid ou encore de Liverpool, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat courant jusqu’en juin 2022 au PSG. Entraîneur du club parisien, Mauricio Pochettino n’a pas laissé traîner d’indice sur ce dossier.

Et si Kylian Mbappé suivait la voie tracée par Neymar ? À moins d’un énorme revirement de situation, le Brésilien devrait assez rapidement officiellement voir son contrat qui court jusqu’en juin 2022 être prolongé de plusieurs années. 2025 ou 2026, le flou règne encore bien que certains médias font part d’un accord trouvé pour 2026. Mais qu’en est-il de la situation de Mbappé, également sous contrat jusqu’en juin 2022 ? Leonardo en ferait également une priorité selon Le Parisien. Néanmoins, ce dossier ne serait clairement pas aussi avancé que celui de Neymar. Nommé entraîneur du PSG le 2 janvier dernier, Mauricio Pochettino ne s’est pas vraiment mouillé sur la question en choisissant de laisser le soin à la direction parisienne de travailler en paix sur le sujet.

« Le club travaille et nous verrons »