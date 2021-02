Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâche une grosse confidence sur la piste Messi…

Publié le 4 février 2021 à 9h15 par G.d.S.S.

Mauricio Pochettino a rebondi aux propos d’Angel Di Maria sur une possible arrivée de Lionel Messi au PSG l’été prochain et évoque un « travail en secret » de sa direction pour le mercato.

« Messi au PSG ? Je crois qu'il y a des possibilités, donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer », lâchait Angel Di Maria mercredi soir au micro de Canal + sur la piste Lionel Messi au PSG, et l’attaquant argentin a donc lancé un nouvel appel du pied à son compatriote qui arrive en fin de contrat au FC Barcelone. Invité à rebondir sur ces propos de Di Maria en conférence de presse quelques minutes plus tard, Mauricio Pochettino s’est montré plus vague sur le cas Messi, mais l’entraîneur du PSG a néanmoins lâché une confidence qui a son importance.

« On travaille en secret »