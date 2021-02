Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe envoie un message fort à Neymar pour son avenir !

Publié le 4 février 2021 à 9h10 par H.G.

Alors que Neymar est annoncé proche de prolonger son contrat au PSG, Presnel Kimpembe a confié grandement espérer que cela devienne bien réalité.

Après trois ans et demi au Paris Saint-Germain, l’aventure de Neymar dans la capitale française semble être loin de toucher à sa fin. En effet, tandis que le10sport.com vous annonçait que l’optimisme régnait dans les négociations pour la prolongation de son contrat expirant actuellement le 30 juin 2022, Marcelo Bechler a annoncé ce mardi que le Brésilien a trouvé un accord avec le PSG pour une prolongation de quatre ans. L’information a par la suite été confirmée par RMC Sport , TF1 et Fabrizio Romano. Ainsi, la signature du nouveau bail serait imminente, chose qui marquerait la fin de l’un des dossiers les plus importants de Leonardo en cette saison 2020/2021.

« J'espère que Neymar va prolonger »