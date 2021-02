Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maurizio Sarri a fait une annonce retentissante sur son avenir en interne !

Publié le 4 février 2021 à 7h30 par B.C.

Comme indiqué par le 10 Sport, Maurizio Sarri a fait savoir à l’OM qu’il n’était pas intéressé par une arrivée en cours de saison dans la cité phocéenne. Et l’entraîneur l’aurait également fait savoir à la Juventus, avec qui il reste sous contrat.

Après avoir annoncé sa démission à la surprise générale ce mardi, André Villas-Boas a été mis à pied par l’OM. Le départ du Portugais n’est donc qu’une question de temps, et Pablo Longoria s’active pour sa succession. Le club phocéen a déjà approché plusieurs entraîneurs, en vain puisque le10sport.com vous a annoncé que Lucien Favre, Rafael Benitez et Maurizio Sarri avaient déjà repoussé les avances de l’OM. Les trois hommes sont en effet réticents à l’idée de reprendre du service en cours de saison, et le technicien italien en aurait déjà informé la Juventus.

Sarri a confirmé à la Juve qu’il ne reprendrait pas de club