Mercato - OM : Longoria a voulu faire son recrutement à Paris !

Publié le 4 février 2021 à 5h30 par T.M.

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, le mercato hivernal de l’OM a été agité. Les pistes ont été nombreuses et le dirigeant marseillais avait notamment certains objectifs dans la capitale.

A l’heure des bilans, l’OM termine donc ce mercato hivernal avec 4 recrues (Pol Lirola, Arkadiusz Milik, Franco Tongya et Olivier Ntcham). Pablo Longoria n’a pas chômé d’autant plus qu’il a acté plusieurs départs (Kevin Strootman, Kostas Mitroglou, Morgan Sanson, Marley Aké, Nemanja Radonjic). Pour améliorer l’effectif de l’OM, l’Espagnol s’est donc activé en multipliant les pistes à travers l’Europe pour trouver les perles rares. De nombreuses quêtes qui ont même mené en France et du côté de Paris.

« Marseille a fait une offre »