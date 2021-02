Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation de taille sur la piste Maurizio Sarri !

Publié le 3 février 2021 à 21h45 par B.C.

Annoncé comme l’une des priorités de Pablo Longoria pour remplacer André Villas-Boas à l’OM, Maurizio Sarri n’est pas emballé par une arrivée à Marseille en cours de saison comme vous l’a confirmé le 10 Sport ce mercredi. D’ailleurs, l’Italien aurait également refusé un autre club ces derniers jours.

Après les incidents survenus samedi aux abords de la Commanderie, l’OM s’est enfoncé encore un peu plus dans le chaos avec le départ programmé d’André Villas-Boas. Ce mardi, le Portugais a annoncé en conférence de presse qu’il avait présenté sa démission suite à l’arrivée d’Olivier Ntcham qu’il n’a pas validée. L’épisode de trop pour AVB, qui ne cachait plus sa crispation ces dernières semaines. L’OM a annoncé dans la foulée la mise à pied de l’entraîneur, qui devrait donc officiellement plier bagage prochainement. Pablo Longoria s’active pour dénicher son entraîneur, et plusieurs noms reviennent. L’OM a notamment sondé Lucien Favre, Maurizio Sarri et Rafael Benitez, mais aucun d’entre eux n’est intéressé par une arrivée en cours de saison comme vous l’a expliqué le10sport.com ce mercredi.

Sarri aurait également refusé le Napoli