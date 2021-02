Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pochettino affiche un énorme regret pour... Villas-Boas !

Publié le 5 février 2021 à 3h15 par A.M.

A quelques jours du Classico au Vélodrome, Mauricio Pochettino s'est prononcé sur la crise à l'OM et envoie un beau message à André Villas-Boas.

Si l'OM ne sait pas encore qui sera sur son banc dimanche pour la réception du PSG, une chose est sûre ce ne sera pas André Villas-Boas. Et pour cause, le technicien portugais, qui avait posé sa démission mardi, a été mis à pied à titre conservatoire par sa direction. Par conséquent, Mauricio Pochettino ne croisera pas une seconde fois André Villas-Boas après la victoire du PSG lors du Trophée des Champions (2-1) en début d'année. Et l'Argentin ne cache pas sa déception pour son homologue.

«Dans une situation de la sorte, il faut toujours avoir une forme de solidarité avec son collègue»