Mercato - OM : Mourad Boudjellal lâche une bombe sur la vente de l’OM !

Publié le 4 février 2021 à 14h10 par T.M.

Alors que Mourad Boudjellal n’est désormais plus dans le coup pour le rachat de l’OM, le désormais patron du Hyères FC estime qu’une vente serait bel et bien imminente.

Ayant pris les commandes du Hyères FC, Mourad Boudjellal a donc désormais fait une croix sur son rêve de venir président de l’OM. Néanmoins, il n’en reste pas moins intéressé sur ce qu’il se passe sur la Canebière. Et au micro d’ Azur TV, il s’est notamment penché sur le cas André Villas-Boas, ne comprenant pas la gestion de la direction de l’OM : « Il n'y avait pas besoin de faire un coup de communiqué, de mise à pied, tout ça... Tout est raté. J'ai du mal à comprendre ».

« La fin est inéluctacle »