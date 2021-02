Foot - Mercato

Mercato : Boudjellal, recrutement… Anelka annonce la couleur pour son grand projet !

Publié le 4 février 2021 à 13h30 par T.M.

Mourad Boudjellal a donc fini par oublier l’OM pour racheter le club du Hyères FC. Avec un projet ambitieux, il a notamment nommé Nicolas Anelka directeur sportif. Ce jeudi, l’ancien attaquant de l’équipe de France a livré ses vérités sur cet étonnant projet.

L’été dernier, Mourad Boudjellal s’était déclaré porteur d’un projet XXL pour racheter l’OM en compagnie de Mohamed Ayachi Ajroudi. Alors que l’ancien du RCT se voyait déjà comme le futur président du club phocéen, il s’est finalement heurté à un mur nommé Frank McCourt. D’ailleurs, depuis, Boudjellal s’est fait une raison. L’OM semble désormais bien loin puisqu’il vient de racheter le club du Hyères FC, qui évolue aujourd’hui en National 2. Et pour le club varois, Mourad Boudjellal voit les choses en grand avec un projet ambitieux pour lequel il a notamment nommé Nicolas Anelka, directeur sportif. « Pour obtenir l’investissement de chacun, il faut une personne emblématique qui donne envie de donner le meilleur de soi-même. Cette personne, c’est Nicolas. Il est en charge de construire l’histoire de l’étape 2 de la vie du club », a-t-il notamment expliqué.

« Je veux m’inscrire à Hyères dans la durée »

Ce jeudi, dans un entretien accordé à Nice-Matin , Nicolas Anelka s’est confié sur ce nouveau chapitre de sa vie dans le monde du football. Et tout d’abord, il s’est expliqué sur son choix de suivre Mourad Boudjellal au Hyères FC : « Partir de N2, c’est presque partir de rien. C’est plus intéressant que d’arriver sur un challenge où tout est déjà en place et où il n’y a pas grand-chose à améliorer. Alors on ne part pas de zéro, parce qu’il y a déjà une base. Une très bonne base. Mais là, on a l’opportunité de reprendre ce club-là et de tout développer : les infrastructures, qui sont déjà pas mal, des joueurs qui pourraient ramener une plus-value. (…) Si je viens à Hyères pour longtemps ? Oui, je veux m’inscrire à Hyères dans la durée. Maintenant que j’ai obtenu mes diplômes d’entraîneur, je peux me concentrer sur Hyères à 100 % ».

« Il y a des joueurs très intéressés pour venir »