Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le remplaçant de Villas-Boas se prononce sur son avenir !

Publié le 4 février 2021 à 11h00 par A.D.

Coach intérimaire de l'OM en attendant que Pablo Longoria déniche le successeur d'André Villas-Boas, Nasser Larguet a fait sa première sur le banc marseillais face à Lens. Alors que le Classique face au PSG arrive à grand pas, le technicien de 62 ans s'est prononcé sur son avenir.

Lors de sa dernière conférence de presse, André Villas-Boas s'est totalement laissé aller. Mécontent du recrutement hivernal de Pablo Longoria, et en particulier de l'arrivée d'Olivier Ntcham, le technicien portugais l'a fait savoir et a expliqué qu'il avait posé sa démission auprès de la direction de l'OM. Dans la foulée, le club phocéen a annoncé la mise à pied d'André Villas-Boas via un communiqué. Pour remplacer le coach de 43 ans, Pablo Longoria a inscrit plusieurs noms sur ses tablettes, et notamment ceux de Maurizio Sarri, de Rafael Benitez et de Lucien Favre, mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, tous ont repoussé ses avances.

«S'il faut encore donner un coup de main, je serai présent face au PSG»