Mercato - PSG : Mbappé, Rami... L'incroyable sortie de Mourad Boudjellal !

Publié le 4 février 2021 à 7h15 par La rédaction

Officiellement nouvel actionnaire majoritaire du Hyères Football Club, Mourad Boudjellal s'est confié sur les esquisses de sa restructuration et il en a profité pour tacler certains joueurs professionnels.

Après de très longues semaines au cours desquelles il était convaincu de prendre prendre la succession de Jacques-Henri Eyraud à la présidence de l'Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal a fini par se rendre à l'évidence, jusqu'à se tourner vers un autre projet. Pour autant, l'ancien président du RC Toulon n'a pas abandonné son rêve, au contraire. Récemment interrogé par Blog-RCT , Mourad Boudjellal confirmait sa volonté de vouloir lancer un projet dans le monde du football amateur : « Ce que j’ai envie de faire pour l’instant pour m’amuser un peu, c’est d’aller dans le monde amateur. Je l’ai dit, je vais le faire, mais sans ambition particulière, mais juste pour aider. » Et c'est désormais chose faite puisqu'il a officiellement rejoint, ce mardi, le club du Hyères FC en tant que président et actionnaire majoritaire. Une nouvelle aventure pour laquelle il prend des pincettes pour le moment, à en croire les propos recueillis par Var-matin : « Ne vous attendez pas à des miracles dans les mois qui viennent. On va y aller pas à pas. C’est là qu’on se rend compte que j’ai eu 60 ans... » Pour bien débuter, Mourad Boudjellal s'accompagne cependant de Nicolas Anelka au poste de directeur sportif : « Pour obtenir l’investissement de chacun, il faut une personne emblématique qui donne envie de donner le meilleur de soi-même. Cette personne, c’est Nicolas. Il est en charge de construire l’histoire de l’étape 2 de la vie du club. » Côté joueurs, Boudjellal sait ce qu'il veut, et ce qu'il ne veut pas...

«Mbappé, il ne tient pas un match en N2 !»