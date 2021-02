Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a joué un sale tour à un joueur de l’OM…

Publié le 4 février 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que Liverpool s’était montré intéressé par le profil de Duje Caleta-Car, l’OM a repoussé une offre de 23M€ selon RMC Sport. Une décision que le Croate aurait eu du mal à digérer.

Lors du mercato hivernal qui a fermé ses portes ce lundi soir, Duje Caleta-Car a été annoncé sur le départ pendant un bon moment. Arrivé en 2018 à l’OM, le Croate aurait pu rejoindre la Premier League, plusieurs écuries de l’élite du football anglais ayant fait part de leur intérêt pour le roc de l’OM. Dans les ultimes jours du mercato, Caleta-Car semblerait avoir été proche de rejoindre Liverpool. Les Reds auraient même formulé une offre de 23M€, repoussée par Pablo Longoria et l’ensemble de la direction de l’OM à en croire Mohamed Bouhafsi, rédacteur en chef de la section football de RMC Sport . Ce choix de ses dirigeants, Duje Caleta-Car aurait eu du mal à l’accepter.

Caleta-Car « dévasté » par son transfert avorté à Liverpool