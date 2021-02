Foot - OM

OM - Polémique : Mourad Boudjellal lâche un nouveau tacle contre Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 4 février 2021 à 12h30 par T.M.

Si l’OM est désormais bien loin pour Mourad Boudjellal, il reste tout de même attentif à ce qui se passe actuellement au sein du club phocéen. Et alors que cela est très tendu sur la Canebière, le nouveau patron du Hyères FC en a notamment remis une grosse couche sur Jacques-Henri Eyraud, qu’il a dans la collimateur depuis plusieurs mois désormais.

A Marseille, tout le monde est visiblement contre Jacques-Henri Eyraud. Cela fait maintenant de longues semaines que le président de l’OM déchaine la colère des supporters, en témoignent d’ailleurs les débordements intervenus le week-end dernier à La Commanderie. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à réclamer le départ d’Eyraud afin de voir débarquer un nouveau président. Un poste que Mourad Boudjellal aurait très bien pu occuper. Intéressé par le rachat de l’OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi, l’ancien du RCT se voyait déjà à la tête du club phocéen, mais cela ne s’est finalement pas fait. Depuis, Boudjellal a pris les commandes du Hyères FC, club de National 2, mais reste fermement opposé à Jacques-Henri Eyraud. Et ces dernières heures, il s’est de nouveau lâché contre le président de l’OM.

« J'ai du mal à comprendre sa communication »