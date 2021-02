Foot - OM

OM : Payet analyse la prestation face au RC Lens

Publié le 4 février 2021 à 11h39 par La rédaction mis à jour le 4 février 2021 à 11h59

L’OM avait à coeur de montrer un tout autre visage contre Lens mercredi. Si la victoire n’est pas au bout (2-2), le résultat est encourageant comme l'estime Dimitri Payet.