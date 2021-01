Foot - OM

OM - Polémique : Direction, médias… Les joueurs de l’OM sont en colère !

Publié le 31 janvier 2021 à 11h30 par T.M.

Ce samedi, la situation a totalement dérapé à l’OM. En colère, les supporters phocéens sont rentrés dans La Commanderie et ont fait de gros dégâts. Alors que cela a dégénéré, les joueurs d’André Villas-Boas seraient passablement remontés face à cette situation.

Depuis plusieurs semaines désormais, la crise couve du côté de l’OM. Alors que les résultats et la manière ne sont clairement pas au rendez-vous, cela a le don de passablement agacer les supporters du club phocéen. Sur les réseaux sociaux, la colère ne faisait que monter notamment vis-à-vis de la direction, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud en première ligne, ainsi que de certains joueurs à l’instar de Dimitri Payet et Florian Thauvin. Le climat était donc pesant sur la Canebière et c’est ce samedi que tout a éclaté. Alors que les supporters de l’OM avait organisé une manifestation pour exprimer leur colère, cela a totalement dégénéré aux abords de La Commanderie, le centre d’entraînement marseillais. En effet, des feux et des fumigènes ont été allumés, du matériel urbain a été dégradé, de même que certaines installations de l’OM. En effet, des supporters ont réussi à entrer dans La Commanderie et ont fait de gros dégâts. Des affrontement qui ont totalement dégénéré puisqu’Alvaro Gonzalez, défenseur central, a notamment été touché par un projectile.

Le vestiaire de l’OM remonté !