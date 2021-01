Foot - OM

OM - Clash : L’énorme coup de gueule de Pierre Ménès sur les débordements !

Publié le 31 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Suite aux débordements qui ont eu lieu samedi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, Pierre Ménès n’a pas dissimulé sa colère à l’encontre des supporters de l’OM concernés par ces violences.

Samedi après-midi, plusieurs centaines de supporters de l’OM s’étaient donnés rendez-vous aux abords de la Commanderie pour protester contre la direction. Une réunion qui a malheureusement dégénéré, et des scènes de tensions sont survenus, provoquant d’ailleurs l’annulation de la rencontre entre l’OM et Rennes prévue samedi soir. Les réactions de la direction et des joueurs marseillais sont rapidement tombées, et les consultants sont eux aussi montés au créneau, à l’image de Pierre Ménès.

« Qu’on ne me parle pas de passion »

Via son compte Twitter , le consultant de Canal + a fermement condamné ces actes de violence à l’OM : « On peut me raconter ce qu’on veut, colère légitime et tout mais ce qui se passe à Marseille est inadmissible et l’image laissée parce ces supporters ternit l’image du club. Et qu’on ne me parle pas de passion. On ne frappe pas les gens par passion », indique Pierre Ménès.