Foot - OM

OM - Polémique : Le message poignant de Mandanda après les débordements…

Publié le 31 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que plusieurs centaines de supporters de l’OM ont envahi le centre d’entraînement samedi après-midi en provoquant de sérieux dégâts, Steve Mandanda n’a pas caché son désarroi face à ces comportements.

La rencontre de championnat entre l’OM et Rennes, prévue initialement samedi soir, a finalement été annulée en raison des violences survenues dans l’après-midi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Plusieurs centaines de supporters ont pénétré dans l’enceinte, commettant de nombreuses détériorations, et l’OM n’a pas dissimulé sa colère à ce sujet dans un communiqué officiel. Un communiqué qui a d’ailleurs donné la parole à Steve Mandanda, très touché par ces débordements à l’OM.

« Les évènements m’attristent et son inacceptables »