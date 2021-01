Foot - OM

OM - Polémique : Après les débordements, le clan Alvaro Gonzalez donne de ses nouvelles !

Publié le 31 janvier 2021 à 9h45 par La rédaction

Lors de l'invasion de La Commanderie par les supporters de l'OM, Alvaro Gonzalez a notamment été touché par un projectile. Ce dimanche, l'entourage de l'Espagnol a donné de ses nouvelles.

Si leurs griefs n'avaient pas été pris en compte jusqu'à présent, les supporters de l'OM se sont assurés que leur message avait bel et bien été entendu ce samedi. Les manifestations à La Commanderie, le centre d'entraînement de Marseille, ont été d'une rare violence. Les messages de haine à l'encontre de certains joueurs et dirigeants marseillais - aux premiers rangs desquels Jacques-Henri Eyraud, dont ils exigent la démission - ainsi que les jets de fumigène et les dégradations de certains bien matériels auront fini par forcer le report du match entre l'OM et le Stade Rennais, prévue à 21h samedi.

« Alvaro et ses coéquipiers ont peur, ils sont préoccupés par la situation »