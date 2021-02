Foot - OM

OM - Polémique : Plainte, insulte… Alvaro Gonzalez au coeur d’une nouvelle affaire !

Publié le 3 février 2021 à 19h45 par B.C.

Alors que l’OM affronte le RC Lens ce mercredi soir, Alvaro Gonzalez aurait été verbalisé avant la rencontre après avoir insulté un policier.

Au fil des jours, l’OM s’enfonce dans une crise profonde. Après un début d’année catastrophique sur le plan sportif, des tensions en interne et les débordements à la Commanderie, le club phocéen est aujourd’hui confronté au départ de son entraîneur. André Villas-Boas a en effet annoncé ce mardi avoir présenté sa démission pour cause de désaccords avec sa direction sur le mercato. L’OM a décidé de mettre à pied le Portugais dans la foulée, et c’est donc Nasser Larguet, directeur du centre de formation, qui sera sur le banc phocéen ce mercredi soir pour affronter le RC Lens. Une rencontre forcément particulière pour un club sous tension, et une nouvelle affaire vient déstabiliser encore un peu plus l’équipe.

Alvaro Gonzalez insulte un policier et se fait verbaliser