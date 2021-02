Foot - OM

OM : Dimitri Payet affiche sa frustration après le nul à Lens

Publié le 3 février 2021 à 23h09 par B.C. mis à jour le 3 février 2021 à 23h15

Après avoir mené au score, l’OM a dû se contenter du nul sur la pelouse du RC Lens (2-2). Interrogé à l’issue de la rencontre, Dimitri Payet reconnaît que son équipe a faibli en seconde période.