OM - Polémique : Rennes sort du silence après les incidents à Marseille !

Publié le 1 février 2021 à 16h30 par A.M.

Présent en conférence de presse ce lundi, Nicolas Holveck, président du Stade Rennais, est revenu sur les évènements qui ont conduit au report du choc contre l'OM initialement prévu samedi dernier.

Samedi soir, l'OM devait affronter le Stade Rennais dans un match crucial dans la course à l'Europe. Mais quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre, plusieurs supporters marseillais ont envahi le centre d'entraînement du club phocéen où ils ont fait de nombreux dégâts. Suite à ces évènements à La Commanderie , la LFP a décidé de reporter la rencontre à une date ultérieure afin de garantir la sécurité des joueurs. Une situation qui a poussé Jacques-Henri Eyraud, directement visé par ces incidents, à pousser un coup de gueule. « Expliquer ce qu’il s’est passé hier, c’est commencer à le justifier. Il y a la loi. On est dans une démocratie, il y a des limites à l’expression. Et en tout cas, cette expression n’est en aucun cas se manifester de la façon dont ils se sont manifestés, en cassant, en endommageant, en blessant des collaborateurs du club et du matériel du club (...) Et donc on tirera toutes les conclusions de ce qu’il s’est passé pour que ça ne se reproduise jamais », confiait le président de l'OM.

«Je savais que l’atmosphère devenait de plus en plus pesante»

Directement concerné par ces évènements, le Stade Rennais n'avait pas encore évoqué cette situation. Et pourtant, les Bretons avaient bien fait le déplacement à Marseille avant d'être contraint de faire demi-tour. Présent en conférence de presse, Nicolas Holveck raconte le récit des évènements. « Dès le début d’après-midi, j’étais en relation avec des personnes très proches de l’OM qui était à l’intérieur du centre d’entraînement. Je savais que l’atmosphère devenait de plus en plus pesante et que ça s’est transformé en débordement immaîtrisable avec des comportements extrêmement graves. Vers 17 h, la LFP m’a appelé en me disant qu’il y avait un trouble à l’ordre public au centre d’entraînement de l’OM et qu’ils étaient inquiets sur la tenue du match. J’ai donc pris acte de cette décision », assure le président du Stade Rennais devant les médias.

«Est-ce qu’il était intelligent de mettre en danger l’intégrité de nos joueurs et de ceux de l’OM ?»