OM - Polémique : Cet énorme coup de gueule d'Eyraud sur les débordements !

Publié le 31 janvier 2021 à 23h15 par La rédaction

À la suite des débordements qui ont eu lieu à Marseille ce samedi, plusieurs personnalités du football français se sont montrés indignés par la violence dont ont fait preuve certains supporters de l’OM. Et le moins que l'on puisse dire est que Jacques-Henri Eyraud ne déroge pas à la règle.

Ce samedi, les supporters de l’OM ont exprimé toute la colère qu’ils avaient en eux. Ces derniers se sont réunis à La Commanderie avant d’envahir le centre d’entraînement du club phocéen, laissant place au chaos. Alvaro Gonzalez a fait office de dommage collatéral en recevant un projectile dans le dos, alors que la manifestation visait en premier lieu Frank McCourt, Dimitri Payet, Florian Thauvin et Jacques-Henri Eyraud en raison des mauvais résultats de l’OM cette saison et de quelques mésententes au sein du collectif marseillais. Face à tant de violence, quelques personnalités du football français se sont indignées, passant des journalistes au président de l’OM lui-même.

« Mais entre cette frustration là et cette colère, et la façon dont ils l’ont exprimé hier avec cette violence extreme, et bien il y a un monde »