OM - Polémique : Le nouveau coup de gueule d'Eyraud après les violences !

Publié le 31 janvier 2021 à 13h15 par A.D.

Ce samedi, des supporters de l'OM ont totalement saccagé le centre d'entrainement du club phocéen. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, Jacques-Henri Eyraud y est allé de son coup de gueule.

Une terrible scène s'est produite ce samedi à la Commanderie. Des supporters de l'OM ont pénétré de force au sein du centre d'entrainement du club phocéen et ont tout saccagé, se montrant également violent envers les joueurs. Interrogé par le Canal Football Club ce samedi, Jacques-Henri Eyraud a fait part de son indignation. « Des plaintes seront déposées en nombre demain. On est en train d'identifier un certain nombre de meneurs, on va collaborer avec la Préfecture et on va aller au bout. Quand on est l'OM, on ne peut pas accepter ça. On a déjà recueilli beaucoup d'éléments. Je suis aussi touché par les messages innombrables reçus, l'image du club a été entachée et ceux-là, sont les vrais supporters de l'OM, une majorité silencieuse. Je veux les remercier. Il faut que la vie reprenne, il ne faut pas donner à ces individus ce qu'ils demandent, à savoir le chaos. J'espère que ces matchs auront lieu. J'espère que sur le terrain, le temps du sport reviendra et qu'on gagnera à nouveau. J'espère vraiment qu'on donnera une autre image de ce sport, qui en a besoin » , a pesté le président de l'OM.

«Je trouve que c’est inacceptable, on est tous sous le choc»