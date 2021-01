Foot - OM - Polémique

OM - Polémique : Pierre Ménès pousse un énorme coup de gueule après les débordements !

Publié le 31 janvier 2021 à 18h45 par La rédaction

Alors que le centre d'entraînement de l'OM a été pris d'assaut par des supporters ce samedi, Pierre Ménès ne s'est pas privé pour fustiger violemment les comportements violents d'une partie des fans marseillais.

Ce samedi, de violents incidents ont éclaté à Marseille. Entre mauvais résultats et une ambiance exécrable dans le vestiaire, les supporters de l’OM en ont eu assez. Ils se sont d’abord rassemblés massivement à la Commanderie avant d’envahir le centre d’entraînement du club phocéen. Si Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt, Dimitri Payet et Florian Thauvin étaient les cibles principales de la manifestation, quelques uns ont fait office de dommages collatéraux, à l'image d'Alvaro Gonzalez, qui aurait été la cible de quelques projectiles. Le défenseur espagnol a d’ailleurs tenu à rassurer sur son compte Twitter, assurant qu’il n’avait rien. La violence était telle qu’elle a indigné plusieurs personnalités du monde du football. Daniel Riolo a notamment pris la parole sur les réseaux sociaux : « Certains supporters de l’OM ont foutu en l’air la différence entre contestation légitime et violence. C’est lamentable. Je suis André Villas-Boas, je pars demain. Je suis joueur, je laisse couler le club en L2 et je me casse. » Et ce dimanche, c’est au tour de Pierre Ménès d’exprimer son mécontentement.

« Mais à un moment où le foot français recherche des investisseurs, l’image renvoyée est terrible »