Foot - OM

OM - Polémique : Chaos, magouilles.... Cette sortie ahurissante d'Eyraud !

Publié le 31 janvier 2021 à 21h45 par A.C. mis à jour le 31 janvier 2021 à 22h00

Jacques-Henri Eyraud a expliqué sa vision du projet de l’Olympique de Marseille, coupant nettement avec le passé du club.

C’est une situation assez surprenante qu’a vécue l’Olympique de Marseille ce samedi. A quelques heures d’un match de Ligue 1 face au Stade Rennais au Vélodrome, le centre d’entrainement de la Commanderie a été attaqué par des individus manifestant à l’entrée. Une situation qui a bien sûr poussé la LFP à reporter le match contre Rennes, mais qui met surtout l’OM face à la colère des supporters, qui ne semblent plus du tout apprécier le travail de la direction actuelle, notamment du président Jacques-Henri Eyraud.

Eyraud veut en finir avec « l’OM du chaos »