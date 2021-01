Foot - OM

OM - Polémique : Après les violences, Eyraud est plus que déterminé !

Publié le 31 janvier 2021 à 19h30 par A.C. mis à jour le 31 janvier 2021 à 19h34

Jacques-Henri Eyraud, président de l’Olympique de Marseille, est revenu sur les débordements au centre d’entrainement du club survenus ce samedi.

La situation est devenue critique à l’Olympique de Marseille. La colère des supporters, qui semble monter depuis quelques mois, a explosé ce samedi avec des accidents survenus au centre d’entrainement de l’OM. Le match de Ligue 1 qui devait se tenir seulement quelques heures plus tard face au Stade Rennais a logiquement été reporté, mais le mal est profond et au sein de l’OM. D’ailleurs, Jacques-Henri Eyraud a multiplié les médias depuis, évoquant une « attaque inqualifiable », parlant de « casseurs » et de « délinquants » pour les personnes ayant forcé l’entrée de la Commanderie. « Trois cents salariés sont ce soir en état de choc pour avoir vécu en direct ou avoir découvert les images d’une attaque inqualifiable contre l’Institution OM » a expliqué le président de l’OM, via le site officiel du club. « Ce qui s’est passé cet après-midi appelle la plus grande sévérité pour ces fauteurs de trouble qui se prétendent supporters mais détruisent des installations et menacent les salariés et les joueurs ». Plusieurs cadres de l’équipe lui ont emboité le pas, comme Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez, sans oublier le propriétaire Franck McCourt.

« On est tous très choqués évidemment, et très déterminés aussi »

Ce dimanche, Jacques-Henri Eyraud a fait une nouvelle apparition dans les médias, cette fois sur le plateau de Téléfoot La Chaîne . Il est revenu notamment sur son vécu au cours de ces évènements survenus au centre d’entrainement de l’Olympique de Marseille. « Avec beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, avec beaucoup de sidération aussi » a expliqué le président de l’OM. « Ce sont des événements qu’on ne devrait jamais voir dans un centre d’entrainement. On est tous très choqués évidemment, et très déterminés aussi ». Eyraud a d’ailleurs annoncé très rapidement après ces évènements que des plaintes seraient « en nombre » par l’OM.

« J'ai dit aux joueurs qu’on ferait tout pour assurer leur sécurité »