OM - Polémique : Après les incidents à Marseille, Boudjellal dézingue Eyraud !

Publié le 31 janvier 2021 à 14h45 par D.M.

Au centre de l’actualité marseillaise ces derniers mois en raison de ses envies de diriger l’OM, Mourad Boudjellal est revenu sur les incidents survenus au sein de la Commanderie et n’a pas hésité à tacler Jacques-Henri Eyraud.

Prévu ce samedi, le match de l’OM face à Rennes a été reporté. Et pour cause, de sérieux incidents ont eu lieu au centre d’entraînement du club marseillais ce samedi. Des supporters, qui s’étaient réunis pour protester contre le président Jacques-Henri Eyraud et sa gestion de la formation phocéenne, ont pénétré au sein de la Commanderie et ont saccagé les lieux. Un joueur, Alvaro Gonzalez, a même été touché légèrement au dos après avoir reçu un projectile. Des scènes de chaos qui ont fait réagir Mourad Boudjellal.

« Eyraud a allumé l’incendie tout seul »