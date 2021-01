Foot - OM

OM - Polémique : Le gros mea culpa de Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 31 janvier 2021 à 12h30 par T.M.

Ce samedi, les protestations des fans de l’OM ont dégénéré. Et alors que ces derniers ont notamment Jacques-Henri Eyraud dans le collimateur, le président phocéen a reconnu des erreurs de son côté.

Cela faisait maintenant plusieurs semaines que le climat était tendu à l’OM. En colère, les fans phocéens avaient notamment Jacques-Henri Eyraud dans le collimateur. Alors que les décisions du président phocéen ne cesse d’être pointées du doigt, ce sont également ses propos qui avait plus que jamais rajouté de l’huile sur le feu. Il y a quelques semaines, Eyraud avait ainsi tenu des propos très étonnants et qui avaient mis en colère les fans marseillais : « Quand je suis arrivé à Marseille, j’ai été frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient marseillais. C’est un danger et c’est un risque. Après une série de défaites, j’ai vu que les visages se refermaient, les dépressions étaient proches. En termes de productivité l’impact d’une défaite sur les attitudes et les comportements des collaborateurs étaient forts et cela, ça ne va pas ».

« J’aime cette ville »

Alors que cette sortie de Jacques-Henri Eyraud avait provoqué un véritable tollé auprès des supporters de l’OM, le président phocéen est revenu sur ses propos ce dimanche. Présent au micro de Téléfoot suite aux débordements intervenus ce samedi à La Commanderie. « Est-ce que j’ai commis des erreurs, des maladresses ? Bien sûr que j’ai pu commettre des maladresses. Je me suis exprimé sur quelque chose qui était la passion débordante qui animait ce club. Si ces propos ont été mal interprétés, je le regrette vraiment. Ça n’était pas absolument pas mon intention de stigmatiser les Marseillais. Je suis entouré de Marseillais. J’aime cette ville. Je crois que oui j’ai commis des maladresses mais elles ne sauraient justifier le déferlement de haine et de violence dont on a été le témoin samedi », a lâché Eyraud.

