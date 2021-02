Foot - OM

OM - Polémique : PSG, Eyraud... Pierre Ménès laisse planer une menace sur le Classico !

Publié le 1 février 2021 à 4h45 par A.M.

Alors que la rencontre face au Stade Rennais a été reportée suite aux incidents à Marseille, Pierre Ménès estime qu'il en serait probablement de même pour le choc entre l'OM et le PSG dimanche prochain.

Samedi soir, l'Olympique de Marseille devait affronter le Stade Rennais dans un match crucial dans la course à l'Europe. Mais alors que la crise couve à l'OM, certains supporters olympiens ont fait irruption dans le centre d'entraînement du club phocéen engendrant d'énormes dégâts. Une violence qui a contraint la LFP à reporter la rencontre quelques heures avant le coup d'envoi. Et alors que l'OM doit recevoir le PSG dimanche prochain, Pierre Ménès craint que le Classico ne puisse pas non plus se tenir...

«Dans ces conditions, il est impensable que les Parisiens se déplacent à Marseille»