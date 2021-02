Foot - OM

OM - Polémique : Le coup gros de gueule de Frank McCourt…

Publié le 1 février 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que de gros débordements ont eu lieu samedi au centre d’entraînement de l’OM où plusieurs centaines de supporters sont venus pour tout saccager, Frank McCourt n’a pas caché sa colère.

Les faits se sont déroulés samedi en plein après-midi, quelques heures avant la rencontre entre l’OM et Rennes qui a finalement été annulée : des centaines de supporters marseillais ont pénétré dans l’enceinte de la Commanderie, causant de nombreux dégâts et s’en prenant physiquement à Alvaro Gonzalez. Des scènes de violence qui n’ont pas manqué de faire réagit à l’OM, et dans un communiqué officiel diffusé dimanche, Frank McCourt y est également allé de son coup de gueule.

« Nous ne tolèrerons pas un comportement violent »