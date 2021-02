Foot - OM

OM - Polémique : Le gros coup de gueule de Bernard Tapie après les débordements !

Publié le 1 février 2021 à 4h15 par A.M.

Suite aux graves incidents qui ont frappé le centre d'entraînement de l'OM, Bernard Tapie condamne fermement le comportement des supporters qui se sont introduits de force dans La Commanderie.

« Je parle avec Frank (McCourt) tous les jours, et il ne comprend pas, il ne voit pas comment on peut en arriver là. Il est très déçu et c'est l'incompréhension qui règne ». Comme l'a confié Jacques-Henri Eyraud, c'est l'incompréhension qui règne au sein de la direction de l'OM après les incidents qui ont frappé le centre d'entraînement du club phocéen. Plusieurs supporters ont fait irruption à La Commanderie en s'introduisant dans force avant d'afficher leur colère face à la situation actuelle. Un comportement dénoncé par Bernard Tapie.

«Là, c'est trop»