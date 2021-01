Foot - OM

OM - Polémique : Les vérités de Bernard Tapie après les débordements à l'OM !

Publié le 31 janvier 2021 à 17h15 par La rédaction

Figure emblématique de l'OM, Bernard Tapie a réagi sans langue de bois aux violences perpétrées par les supporters marseillais ce samedi. Il a également envoyé un message très clair aux dirigeants du club olympien.

Les agissements des supporters marseillais ce samedi feront parler pendant longtemps. Plusieurs dizaines de fans se sont réunis devant La Commanderie pour exiger la démission de Jacques-Henri Eyraud, le président du club phocéen. Certains se sont carrément introduits à l'intérieur du centre d'entraînement de l'OM, détruisant plusieurs biens matériels et faisant fuir les joueurs et les employés du stade. Alvaro Gonzalez, le défenseur central, a même été touché par un projectile. Bernard Tapie, président de Marseille dans les années 1980 et 1990, s'est exprimé concernant les manifestations des supporters de l'OM.

« Je suis très malheureux de voir ça »