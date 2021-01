Foot - OM

OM - Polémique : Eyraud rassure les joueurs après les débordements !

Publié le 31 janvier 2021 à 22h15 par A.C.

Jacques-Henri Eyraud, président de l’Olympique de Marseille, est revenu sur les récents accidents survenus au centre d’entrainement.

L’Olympique de Marseille ne cédera pas. C’est le message envoyé par le club phocéen depuis ce samedi, et les évènements de la Commanderie. Tout de suite après ces accidents, plusieurs hommes forts de l’OM ont pris la parole pour condamner ces débordements. Jacques-Henri Eyraud, principale cible de la colère des supporters, s’est montré inflexible concernant son avenir à l’OM, mais a également assuré que les coupables seront poursuivis. Ce dimanche, plusieurs observateurs se sont toutefois interrogés sur la sécurité au centre d’entrainement de l’OM et sur le dispositif qui aurait normalement pu éviter ce genre d’accidents.

« Notre première responsabilité en tant que dirigeant c’est d’assurer la sécurité de nos collaborateurs, que ce soit joueurs, salariés ou dirigeants »