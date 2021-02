Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria connaît le prix à payer pour attirer Sampaoli !

Publié le 4 février 2021 à 22h45 par A.M.

Priorité de l'OM pour remplacer André Villas-Boas, Jorge Sampaoli est sous contrat à l'Alético Mineiro jusqu'en décembre prochain, mais disposerait d'une clause libératoire fixée à 670 000€.

Depuis mardi, l'OM n'a plus d'entraîneur. Après avoir posé sa démission et réclamer son départ, André Villas-Boas a effectivement été mis à pied à titre conservatoire par se direction. Nasser Larguet assurait l'intérim contre le RC Lens et sera encore sur le banc contre le PSG dimanche soir. Toutefois, Pablo Longoria cherche un entraîneur de renom pour le futur. Dans cette optique, Jorge Sampaoli serait la priorité de l'OM. Si aucun accord n'a été trouvé contrairement à ce qu'annonçait la presse espagnole, le club phocéen aurait toutefois un joli coup à jouer.

Une clause libératoire à 670 000€ pour Sampaoli ?